Один человек пострадал при пожаре на севере Москвы
Россия, Москва, Дубнинская улица, 79 Карта всех событий
В результате пожара в ангаре на севере столицы пострадал один человек. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах города во вторник, 10 ноября.
Инцидент произошел на улице Дубнинской, дом 79. Площадь пожара составила около 200 квадратных метров. В результате пожара металлический ангар обрушился.
Пожарным удалось локализовать возгорание.
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