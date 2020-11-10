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Пожар произошел в ангаре на севере Москвы
Фото: АГН «Москва» / МЧС РФ

Пожар произошел в ангаре на севере Москвы

Кирилл Николаев

Руслан Давлетшин

Происшествия
Россия, Москва, Дубнинская улица, 79 Карта всех событий

В ангаре на севере столицы во вторник, 10 ноября, возник пожар. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в пресс-службе МЧС России по Москве.

Инцидент произошел улице Дубнинская, дом 79.

— Возгорание в ангаре, открытое горение, что горит — неизвестно, — рассказали в МЧС.

Информации о пострадавших нет. Выясняются все обстоятельства случившегося.

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МЧСМосквапожар
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