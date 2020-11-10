Пожар произошел в ангаре на севере Москвы
Россия, Москва, Дубнинская улица, 79 Карта всех событий
В ангаре на севере столицы во вторник, 10 ноября, возник пожар. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в пресс-службе МЧС России по Москве.
Инцидент произошел улице Дубнинская, дом 79.
— Возгорание в ангаре, открытое горение, что горит — неизвестно, — рассказали в МЧС.
Информации о пострадавших нет. Выясняются все обстоятельства случившегося.
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