Пожар произошел в ангаре на севере Москвы

Фото: АГН «Москва» / МЧС РФ

Россия, Москва, Дубнинская улица, 79 Карта всех событий

В ангаре на севере столицы во вторник, 10 ноября, возник пожар. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в пресс-службе МЧС России по Москве.

Инцидент произошел улице Дубнинская, дом 79.

— Возгорание в ангаре, открытое горение, что горит — неизвестно, — рассказали в МЧС.

Информации о пострадавших нет. Выясняются все обстоятельства случившегося.

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