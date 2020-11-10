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Угрожавшего совершить теракт авиадебошира задержали в Москве
Фото: pixabay.com

Угрожавшего совершить теракт авиадебошира задержали в Москве

Кирилл Николаев

Олег Сыров

Происшествия

Сотрудники транспортной полиции в понедельник, 9 ноября, задержали авиапассажира, который вел себя неадекватно на борту самолета Москва — Петропавловск-Камчатский. Об этом во вторник, 10 ноября, сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

Отмечается, что перед вылетом 24-летний мужчина пытался проникнуть в кабину пилотов. Он не реагировал на замечания и угрожал совершить теракт. Пассажира задержали и доставили в линейное подразделение.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 207 Уголовного кодекса Российской Федерации. Он находится под стражей.

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