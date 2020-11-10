Росгвардия задержала нетрезвого мужчину, проникшего в школу на юго-востоке Москвы

Фото: rosgvard.ru

Сотрудники столичной Росгвардии задержали мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения проник в школу на юго-востоке Москвы. Об этом во вторник, 10 ноября, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Росгвардейцев вызвал охранник школы. С его слов мужчина перепрыгнул через турникет и прошел в холл. Он отказывался покинуть учебное заведение. При этом нетрезвый мужчина высказывал угрозы в адрес охранника.

Видео: Пресс-служба Росгвардии

Сотрудники Росгвардии задержали 25-летнего жителя столицы. Он пояснил, что подобной выходкой хотел проверить реакцию охраны. Также оказалось, что по пути в школу гражданин повредил припаркованные автомобили. Мужчину передали полиции для дальнейшего разбирательства.

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