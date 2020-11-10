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Ангар обрушился при пожаре на севере Москвы
Фото: АГН «Москва» / МЧС РФ

Ангар обрушился при пожаре на севере Москвы

Кирилл Николаев

Олег Сыров

Происшествия
Россия, Москва, Дубнинская улица, 79 Карта всех событий

На севере столицы в результате пожара обрушился ангар. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в пресс-службе столичного управления МЧС России во вторник, 10 ноября.

Инцидент произошел улице Дубнинская, дом 79. Площадь пожара составляет около 200 квадратных метров.

— Горел металлический ангар. Строение обрушилось, — говорится в сообщении.

Пожарные ведут работу по ликвидации возгорания. Информация о пострадавших не поступала.

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