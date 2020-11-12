Фото: Александр Кочубей, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Ленинский проспект, 90 Карта всех событий

Роспотребнадзор выявил нелегальную кальянную в Москве. Об этом в четверг, 12 ноября, сообщил специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по городу Антон Сегал.

По его словам, сотрудники ведомства проводят контроль мест массового скопления жителей из-за роста заболеваемости COVID-19.

— В рамках обследования кальянной по адресу Ленинский проспект, дом 90, было установлено осуществление деятельности данной кальянной в нарушение указа мэра Москвы, — уточнил Сегал.

Он также отметил, что в заведении обнаружены нарушения дезинфекционного и перчаточно-масочного режимов. Кальянную могут оштрафовать на сумму до 150 тысяч рублей, а также приостановить ее деятельность сроком до 90 суток, передает РИА Новости.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице в связи с ростом заболеваемости коронавирусом вводятся дополнительные ограничения. Они коснутся студентов вузов и колледжей, бизнеса, работы детских досуговых центров, развлекательных заведений. Ограничения в городе будут действовать два месяца — до 15 января 2021 года.

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