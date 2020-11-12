Число слотов для записи на ПЦР в Москве увеличили более чем на тысячу

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Число слотов для записи на бесплатное ПЦР-тестирование на коронавирусную инфекцию в столице увеличили более чем на тысячу. Об этом в четверг, 12 ноября, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что в городе каждый день выявляют несколько тысяч зараженных.

— Чтобы обеспечить жителей города доступной и удобной диагностикой, мы постоянно увеличиваем объемы тестирования на COVID-19. Приняли решение с завтрашнего дня расширить количество слотов для записи на бесплатное ПЦР-тестирование более чем на 1 тысячу. Для этого процедурные кабинеты увеличили часы работы, — уточнила Ракова.

По ее словам, во взрослой сети количество ежедневно доступных слотов составит 4860, а в детской — 1170.

— Итого общий показатель превысит 6 тысяч ПЦР-тестов. Таким образом, уже в пятницу свободных окошек для записи во всех точках станет больше, — цитирует Ракову столичный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Напомним, взрослые жители столицы могут бесплатно сдать анализ на COVID-19 методом ПЦР по предварительной записи в одном из 162 медицинских учреждений города. Также сдать ПЦР-тест могут дети — для них открыты процедурные кабинеты в 45 детских поликлиниках.

Ранее сообщалось, что количество тестирований на коронавирусную инфекцию в Москве увеличили до 100 тысяч в сутки.

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