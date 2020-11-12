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Заразившегося коронавирусом Зеленского госпитализировали
Фото: president.gov.ua / Пресс-служба администрации президента Украины

Заразившегося коронавирусом Зеленского госпитализировали

Виктория Родимкина

Происшествия

Президент Украины Владимир Зеленский, который недавно сообщил о заражении коронавирусом, был госпитализирован. Об этом сообщил советник главы офиса президента Михаил Подоляк в четверг, 12 ноября.

По его словам, в больнице оборудован специальный кабинет, где президент проводит совещания.

В понедельник Зеленский сообщил, что заразился коронавирусом. Позднее глава офиса Зеленского Андрей Ермак также получил положительный тест на COVID-19.

— Он (Зеленский — прим. «ВМ») находится в изолированной палате, и, соответственно, у него там спецсвязь установлена, — сказал Михаил Подоляк в интервью изданию «Украинская правда».

Он добавил, что Ермак также находится в изолированной палате. У Зеленского и главы офиса президента стандартный график работы, единственное изменение — изоляция, передает слова Подоляка РИА Новости.

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