Зеленский попросил Меркель обеспечить Украину вакциной от коронавируса

Фото: president.gov.ua / Пресс-служба администрации президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили положение дел в своих странах в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

Зеленский попросил Меркель о содействии «в учете интересов Украины при планировании поставок вакцины от коронавируса», которую разрабатывают в рамках международного фонда COVAX.

Лидеры двух стран договорились о дальнейшей координации усилий для преодоления последствий пандемии.

Поскольку сам президент Украины заразился COVID-19, Меркель пожелала ему скорейшего выздоровления, сообщается на официальном сайте украинского лидера.

Ранее депутат Верховной рады Александр Кaчура заявил, что Украина обязана закупить российскую вакцину, так как здоровье граждан важнее всего.

Однако вслед за этим в посольстве США в Киеве объявили, что Украина не будет закупать российскую вакцину от COVID-19, которая «не прошла клинических испытаний на безопасность».

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