В посольстве США заявили, что Киев не намерен покупать российскую вакцину от COVID

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Украина не станет покупать российскую вакцину от коронавируса. Об этом сообщило посольство США в Киеве на своей странице в соцсети Facebook.

Уточняется, что временный поверенный в делах США на Украине Кристина Квин встретилась с главой украинского минздрава Максимом Степановым. Стороны провели «конструктивный коллегиальный ужин», в результате которого обсудили ситуацию с коронавирусом в стране и предстоящие реформы в сфере украинского здравоохранения.

— Украина не будет закупать российскую вакцину от COVID-19, которая не прошла клинических испытаний на безопасность, — уточнили в посольстве.

Ранее депутат Верховной рады Александр Кaчура заявил, что Украина обязана закупить российскую вакцину, так как здоровье граждан важнее всего.

Напомним, ранее Минздрав РФ разрешил испытания российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на добровольцах старше 60 лет. Исследование пройдет на базе Центральной клинической больницы управления делами президента РФ. В нем примут участие 110 добровольцев старше 60 лет.

Также стало известно, что вакцина против COVID-19 «ЭпиВакКорона» выйдет в гражданский оборот с 1 января 2021 года. О регистрации «ЭпиВакКороны» заявил президент России Владимир Путин в среду, 14 октября. Третья вакцина от коронавируса была создана в Научном центре имени Чумакова.

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