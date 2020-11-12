Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Курсы евро и доллара замедлили рост по отношению к рублю
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Курсы евро и доллара замедлили рост по отношению к рублю

Виктория Родимкина

Экономика

Курс рубля несколько замедлил снижение к доллару и евро после старта торгов. Об этом стало известно из данных Московской биржи в четверг, 12 ноября.

Так, курс доллара расчетами на «завтра» на 10:04 по московскому времени рос на 15 копеек и достиг значения 77,28 рубля.

Курс евро увеличивался на 21 копейку — до 91,02 рубля.

Ранее сообщалось, что на 12 ноября цена нефти марки Brent увеличивалась до 43,88 доллара за баррель, марки WTI — до 41,55 доллара за баррель.

Читайте также: Рубль начал расти по отношению к доллару и евро на открытии торгов Мосбиржи

курс рублякурс доллараевро
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Мирошников
Александр Мирошников

Бегом прочь от осенней хандры и ковида

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Дональду Трампу пора попрощаться

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Расстрел под Воронежем: что важнее — выжить или отомстить?

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Нет Бога, который против любви

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Всем нужно выучить уроки Карабаха

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Что общего у Дзюбы и Жванецкого

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Под матрас, в банк или в квартиру: что делать с валютой

Все мнения
О проекте