Курсы евро и доллара замедлили рост по отношению к рублю

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Курс рубля несколько замедлил снижение к доллару и евро после старта торгов. Об этом стало известно из данных Московской биржи в четверг, 12 ноября.

Так, курс доллара расчетами на «завтра» на 10:04 по московскому времени рос на 15 копеек и достиг значения 77,28 рубля.

Курс евро увеличивался на 21 копейку — до 91,02 рубля.

Ранее сообщалось, что на 12 ноября цена нефти марки Brent увеличивалась до 43,88 доллара за баррель, марки WTI — до 41,55 доллара за баррель.

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