Цена на нефть растет в надежде на новые меры ОПЕК+

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Цена на нефть растет утром в четверг, так как инвесторы надеются, что ОПЕК+ примет дополнительные меры поддержки рынка в случае необходимости.

Так, по состоянию на 7:37 по московскому времени стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивалась на 0,18 процента. Цена составила 43,88 доллара за баррель. Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла на 0,24 процента до 41,55 доллара за баррель.

Ситуация на рынке нефти остается сложной из-за снижения спроса на фоне пандемии. При этом инвесторы с надеждой восприняли сообщения СМИ о том, что ОПЕК+ может отложить увеличение добычи нефти на один-два квартала.

Договоренности ОПЕК+

После провала сделки ОПЕК+ в начале марта нефтяные котировки обвалились, что привело к пикированию цен на бензин во многих странах мира. В России этого не случилось, так как в стране действует механизм сглаживания цен, защищающий стоимость топлива от колебаний (демпфер).

12 апреля ОПЕК+ утвердила новое сокращение добычи нефти от уровня октября 2018 года: на 23 процента — в мае–июне, на 18 процентов — до конца 2020 года, на 14 процентов — до конца апреля 2022 года.

На первом этапе альянс снизит объемы добычи черного золота на 9,7 миллиона баррелей, далее — на восемь и шесть миллионов. Для России и Саудовской Аравии точкой отсчета будут 11 миллионов баррелей в сутки.

Отдельные условия выдвинула и настояла на них Мексика, выразившая готовность сократить добычу сырья лишь на 100 тысяч баррелей в сутки в мае — июне. При этом остальное обязуются компенсировать США.

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