Рубль начал расти к доллару и евро на открытии торгов Мосбиржи

Фото: Анна Куприянова, «Вечерняя Москва»

На открытии торгов Московской биржи курсы доллара и евро снизились.

Так, курс доллара снизился до 76,45 рубля, евро — до 90,3 рубля.

Известно, что доллар опустился на 0,13 процента до 76,4475 рубля. Курс евро при этом снизился на 0,11 процента до 90,2975 рубля.

При этом на 10:12 по московскому времени курс доллара находился на уровне 76,11 рубля — он опустился на 0,57 процента, а евро опустился на 0,46 процента до 89,9875 рубля.

В понедельник курс европейской валюты снизился до 90 рублей, тогда как американская опустилась ниже 76. Это произошло на фоне взлета нефтяных котировок, что в свою очередь связано с успехом американо-немецкой вакцины от коронавируса и прояснением по президентским выборам в США.

Во вторник, 10 ноября, российская валюта начала снижаться к доллару и евро.

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