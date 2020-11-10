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Рубль снижается к доллару и евро на открытии торгов на Мосбирже
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Рубль снижается к доллару и евро на открытии торгов на Мосбирже

Ростислав Зубков

Экономика

Во вторник утром, 10 ноября, российская национальная валюта слабеет по отношению к американской и европейской. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

На открытии торгов доллар вырос на 26 копеек — до 76,54 рубля, в то время как евро — на 36 копеек — до 90,56 рубля.

В понедельник курс европейской валюты снизился до 90 рублей, тогда как американская опустилась ниже 76. Это произошло на фоне взлета нефтяных котировок, что в свою очередь связано с успехом американо-немецкой вакцины от коронавируса и прояснением по президентским выборам в США.

Однако на данный момент подъем стоимости черного золота сменился ее снижением. Текущее падение цен на нефть обусловлено тем, что опасения по поводу возможного возвращения коронавирусных ограничений в ряде стран по-прежнему сохраняются.

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