Курс евро снизился до 90 рублей

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Курс евро расчетами «завтра» впервые с 26 октября снизился до 90 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов на 18:20 в понедельник, 9 ноября.

Евро терял 1,97 рубля, опустившись до 90,04 рубля. При этом курс доллара снизился до 75,88 рубля. Меньше 76 рублей американская валюта не стоила с конца сентября.

Ранее финансисты предупредили о падении рубля после избрания Джо Байдена президентом США. Эксперты считают, что негативная риторика нового американского лидера скажется на инвестиционной привлекательности России.

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