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Курс евро снизился до 90 рублей
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Курс евро снизился до 90 рублей

Вероника Кузьминова

Экономика

Курс евро расчетами «завтра» впервые с 26 октября снизился до 90 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов на 18:20 в понедельник, 9 ноября.

Евро терял 1,97 рубля, опустившись до 90,04 рубля. При этом курс доллара снизился до 75,88 рубля. Меньше 76 рублей американская валюта не стоила с конца сентября.

Ранее финансисты предупредили о падении рубля после избрания Джо Байдена президентом США. Эксперты считают, что негативная риторика нового американского лидера скажется на инвестиционной привлекательности России.

Читайте также: Мировые цены на нефть упали из-за неопределенности на выборах в США

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