«Отношения зашли в тупик»: Галустян признался, что едва не развелся с женой

Фото: instagram.com/m_galustyan

Шоумен Михаил Галустян признался, что когда-то их брак с женой Викторией был на волоске от развода, несмотря на то что в данный момент семья выглядит как образец для многих пар. Артист рассказал, как супругам удалось сохранить отношения.

— Это было еще до рождения дочек. Казалось, что отношения зашли в тупик, поэтому и возникло обоюдное решение о расставании. Но никто вещей не собирал, дом не покидал. А потом наладилось, — признался звездный юморист.

Важную роль в скреплении и налаживании отношений Михаила и Виктории сыграло появление детей в жизни супругов. После рождения дочерей Эстеллы и Элины, жизнь пары обрела новую цель — воспитание собственных чад, передает издание «Телепрограмма».

Кроме того, шоумен объяснил, что без романтики в семье никак. Звездная пара все свое время отдает воспитанию девчонок, однако, по словам Галустяна, они все еще устраивают свидания и дарят друг другу подарки.

Напоминаем, что Михаил Галустян и Виктория Галустян поженились в 2007 году. У пары подрастает двое детей: 10-летняя Эстелла и восьмилетняя Элина.

Читайте также: «Безумно люблю»: Пресняков-младший поздравил родителей с 54-й годовщиной свадьбы