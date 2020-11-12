Дистанционное обучение для московских школьников собираются продлить

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В столице дистанционное обучение для школьников скорее всего будет продлено в связи с пандемией. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 12 ноября, в эфире телеканала «Россия 24».

Глава города уточнил, что решение о продлении дистанционного обучения будет принято на следующей неделе.

Столичный мэр уточнил, что дети в основном болеют коронавирусом бессимптомно, но они способны заразить родственников старшего возраста.

— Поэтому мы ввели для старших классов дистанционный режим обучения. На следующей неделе примем решение продлять или не продлять дистанционное обучение школьников исходя из эпидситуации, но с большой вероятностью могу сказать, что эта система будет продлена, — сказал Сергей Собянин.

Он отметил, что младшие классы продолжат учиться очно, но родители при желании могут проголосовать за дистанционное обучение.

— Если родители какого-то класса на своем собрании проголосуют , что их класс переходит в дистанционку, мы такую работу обеспечим, но для этого нужно решение родителей всего класса, — добавил мэр.

Он подчеркнул, что заболеваемость коронавирусом среди старшеклассников выше, чем в младших классах. Поэтому на обязательную удаленку перевели только старшие классы, пояснил Сергей Собянин.

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