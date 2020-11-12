Сергей Собянин объяснил запрет на работу ресторанов в столице ночью

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Столичные власти остановили работу ресторанов в ночное время из-за высоких рисков. Об этом в четверг, 12 ноября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он отметил, что после 23 часов многие заведения превращаются в караоке, клубы и танцполы, где вероятность заражения повышается.

— Поэтому такое решение принято, но компромиссное решение. В целом все рестораны и кафе продолжают работать, но именно как заведения общепита, но не как развлекательные и ночные клубы, — объяснил глава города в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице в связи с ростом заболеваемости коронавирусом вводятся дополнительные ограничения. Они коснутся студентов вузов и колледжей, бизнеса, работы детских досуговых центров. Ограничения в городе будут действовать два месяца — до 15 января 2021 года. Также ресторанам, кафе, клубам и барам Москвы запрещается обслуживать посетителей с 23:00 до 6:00. Это не относится к сервисам доставки и торговле навынос.

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