Сергей Собянин объяснил введенные в Москве ограничения в новогоднюю ночь

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Массовых мероприятий в Новый год в столице не будет, однако гулять по улицам в праздничную ночь можно. Об этом в четверг, 12 ноября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, такие решения вызваны сложной эпидемиологической ситуацией в стране.

— Приняли решение о том, что массовых больших мероприятий в Новый год не будет, будем праздновать дома... Новый год придет по расписанию. Это семейный праздник, если большая семья, то надо праздновать дома. Никто не запрещает ходить по улицам, гулять в новогоднюю ночь, — сказал глава города в эфире телеканала «Россия-24».

Он также отметил важность понимания ситуации с коронавирусом в столице.

— В Новый год, конечно, неприятно, когда есть какие-то ограничения, в первую очередь мы должны заботиться о жизни людей... Мы это делаем не для абстрактной цели, — заключил Собянин.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в столице в связи с ростом заболеваемости коронавирусом вводятся дополнительные ограничения. Они коснутся студентов вузов и колледжей, бизнеса, работы детских досуговых центров. Ограничения в городе будут действовать два месяца — до 15 января 2021 года.

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