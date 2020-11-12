Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Сергей Собянин объяснил введенные в Москве ограничения в новогоднюю ночь
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Сергей Собянин объяснил введенные в Москве ограничения в новогоднюю ночь

Юлия Ямпольская

Город

Массовых мероприятий в Новый год в столице не будет, однако гулять по улицам в праздничную ночь можно. Об этом в четверг, 12 ноября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, такие решения вызваны сложной эпидемиологической ситуацией в стране.

— Приняли решение о том, что массовых больших мероприятий в Новый год не будет, будем праздновать дома... Новый год придет по расписанию. Это семейный праздник, если большая семья, то надо праздновать дома. Никто не запрещает ходить по улицам, гулять в новогоднюю ночь, — сказал глава города в эфире телеканала «Россия-24».

Он также отметил важность понимания ситуации с коронавирусом в столице.

— В Новый год, конечно, неприятно, когда есть какие-то ограничения, в первую очередь мы должны заботиться о жизни людей... Мы это делаем не для абстрактной цели, — заключил Собянин.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в столице в связи с ростом заболеваемости коронавирусом вводятся дополнительные ограничения. Они коснутся студентов вузов и колледжей, бизнеса, работы детских досуговых центров. Ограничения в городе будут действовать два месяца — до 15 января 2021 года.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Студенты московских вузов будут учиться удаленно до 6 февраля 2021 года

мероприятияНовый годкоронавирус
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Куда уж ниже: первые итоги французской дистанционки

Александр Мирошников
Александр Мирошников

Бегом прочь от осенней хандры и ковида

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Дональду Трампу пора попрощаться

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Расстрел под Воронежем: что важнее — выжить или отомстить?

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Нет Бога, который против любви

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Что общего у Дзюбы и Жванецкого

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Под матрас, в банк или в квартиру: что делать с валютой

Все мнения
О проекте