Более 40 тысяч пациентов с коронавирусом умерли в Иране
Количество смертей среди заболевших новым типом коронавирусной инфекции в Иране за время пандемии превысило 40 тысяч. Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometers.
Уточняется, что свыше 5,6 тысячи пациентов на сегодняшний день находятся в серьезном или критическом состоянии. Всего с начала пандемии в Иране заразились коронавирусом более 726 тысяч человек.
На фоне роста числа заражений в столице Ирана Тегеране ввели комендантский час. В частности, все предприятия в городе должны закрываться в 18:00 по местному времени. Ожидается, что данные меры помогут замедлить распространение коронавируса.
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