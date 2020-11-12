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Более 40 тысяч пациентов с коронавирусом умерли в Иране
Фото: twitter.com / Mehrdad Torabi

Более 40 тысяч пациентов с коронавирусом умерли в Иране

Евгения Звощик

В мире

Количество смертей среди заболевших новым типом коронавирусной инфекции в Иране за время пандемии превысило 40 тысяч. Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometers.

Уточняется, что свыше 5,6 тысячи пациентов на сегодняшний день находятся в серьезном или критическом состоянии. Всего с начала пандемии в Иране заразились коронавирусом более 726 тысяч человек.

На фоне роста числа заражений в столице Ирана Тегеране ввели комендантский час. В частности, все предприятия в городе должны закрываться в 18:00 по местному времени. Ожидается, что данные меры помогут замедлить распространение коронавируса.

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