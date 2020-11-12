Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Обязательный масочный режим ввели в Минске из-за коронавируса
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Обязательный масочный режим ввели в Минске из-за коронавируса

Виктория Родимкина

В мире

Обязательный масочный режим введен в Минске из-за коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Белоруссии в четверг, 12 ноября, в Тelegram-канале.

— В Минске введен обязательный масочный режим, — говорится в сообщении.

Согласно требованиям, носить маски граждане должны будут в общественном транспорте — метро, маршрутках, такси. Также масочный режим обязаны соблюдать работники и посетители всех объектов столицы республики.

По данным на 11 ноября, в Белоруссии выявили 1057 новых случаев коронавируса. Число инфицированных увеличилось до 109 357.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ситуация с COVID-19 в республике находится под контролем. Однако пик заболевания еще не был пройден.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: В ВОЗ назвали необходимый процент вакцинированных в мире для завершения пандемии

Минскмедицинская маскакоронавирус
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Мирошников
Александр Мирошников

Бегом прочь от осенней хандры и ковида

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Дональду Трампу пора попрощаться

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Расстрел под Воронежем: что важнее — выжить или отомстить?

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Нет Бога, который против любви

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Всем нужно выучить уроки Карабаха

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Что общего у Дзюбы и Жванецкого

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Под матрас, в банк или в квартиру: что делать с валютой

Все мнения
О проекте