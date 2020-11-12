Обязательный масочный режим ввели в Минске из-за коронавируса

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Обязательный масочный режим введен в Минске из-за коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Белоруссии в четверг, 12 ноября, в Тelegram-канале.

— В Минске введен обязательный масочный режим, — говорится в сообщении.

Согласно требованиям, носить маски граждане должны будут в общественном транспорте — метро, маршрутках, такси. Также масочный режим обязаны соблюдать работники и посетители всех объектов столицы республики.

По данным на 11 ноября, в Белоруссии выявили 1057 новых случаев коронавируса. Число инфицированных увеличилось до 109 357.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ситуация с COVID-19 в республике находится под контролем. Однако пик заболевания еще не был пройден.

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