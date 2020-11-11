В ВОЗ назвали необходимый процент вакцинированных в мире для завершения пандемии

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Около 70 процентов населения мира должны получить вакцину от нового типа коронавируса для того, чтобы пандемия завершилась и заболевание перестало представлять угрозу. Соответствующее заявление сделала главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан в среду, 11 ноября.

Она отметила, что сама вакцина от COVID-19 должна отвечать всем необходимым стандартам ВОЗ в области безопасности и эффективности, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что исследование вакцины «Спутник V» на детях и беременных начнется в мае-июне 2021 года. Кроме того, директор центра Гамалеи Александр Гинцбург уточнил, что вся вакцина «Спутник V» была выкуплена государством, в связи с чем, по его словам, она не продается «ни в розницу, ни другим способом».

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