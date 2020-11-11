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РФ выкупила всю вакцину от коронавируса «Спутник V»
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

РФ выкупила всю вакцину от коронавируса «Спутник V»

Евгения Звощик

Общество

Вся вакцина от нового типа коронавирусной инфекции «Спутник V» была выкуплена государством. Об этом сообщил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург в среду, 11 ноября, во время заседания Еврейского делового клуба Solomon.

— У нас вся вакцина выкуплена российским государством, поэтому, мне кажется, она не продается ни в розницу, ни другим способом, — передает слова эксперта РИА Новости.

Ранее сообщалось, что исследование вакцины «Спутник V» на детях и беременных начнется в мае-июне 2021 года.

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