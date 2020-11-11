РФ выкупила всю вакцину от коронавируса «Спутник V»

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Вся вакцина от нового типа коронавирусной инфекции «Спутник V» была выкуплена государством. Об этом сообщил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург в среду, 11 ноября, во время заседания Еврейского делового клуба Solomon.

— У нас вся вакцина выкуплена российским государством, поэтому, мне кажется, она не продается ни в розницу, ни другим способом, — передает слова эксперта РИА Новости.

Ранее сообщалось, что исследование вакцины «Спутник V» на детях и беременных начнется в мае-июне 2021 года.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Гинцбург уточнил число привитых от COVID людей из групп риска