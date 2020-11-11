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Гинцбург уточнил число привитых от COVID людей из групп риска
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Гинцбург уточнил число привитых от COVID людей из групп риска

Евгения Звощик

Общество

Примерно 45–50 тысяч человек из групп риска уже привиты от нового типа коронавирусной инфекции в России. Об этом сообщил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург в среду, 11 ноября, во время заседания Еврейского делового клуба Solomon.help.

— Группы риска сейчас вакцинируются массово, именно врачи, работающие в «красной зоне», — передает слова эксперта РИА Новости.

Ранее глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко заявил о запуске массового производства вакцины «Спутник V».

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