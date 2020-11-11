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Исследование вакцины «Спутник V» на детях и беременных начнется весной 2021 года
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Исследование вакцины «Спутник V» на детях и беременных начнется весной 2021 года

Евгения Звощик

Общество

Исследование вакцины от нового типа коронавирусной инфекции «Спутник V» института им. Гамалеи на детях и беременных начнется в мае-июне 2021 года. Об этом сообщил гендиректор центра Александр Гинцбург в среду, 11 ноября, во время встречи еврейского делового дискуссионного клуба «Соломон».

Он пояснил, что среди детей будут исследовать не сразу весь возрастной диапазон. В частности, сначала будет проверка на детях от 14 до 17 лет, затем 8–13, а после — на младших детях.

Кроме того, Гинцбург напомнил, что по российскому законодательству, исследования любых лекарственных препаратов на людях младше 18 лет возможно проводить после того, как все исследования, включая и возрастную категорию 60–80 лет, уже проведены и все эти испытания внесены в регистрационное удостоверение, передает Интерфакс.

Ранее глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко заявил о запуске массового производства вакцины «Спутник V».

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