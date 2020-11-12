Международные резервы РФ за неделю увеличились на 3,6 миллиарда долларов

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Международные резервы Российской Федерации на 6 ноября увеличились на 0,62 процента, или 3,6 миллиарда долларов, по сравнению с показателем на 30 октября. Об этом говорится в материалах Центрального банка России в четверг, 12 ноября.

Отмечается, что международные резервы России составили 587,6 миллиарда долларов. По информации регулятора, увеличение резервов связано с воздействием «положительной курсовой переоценки и повышения цен на золото», передает ТАСС.

Ранее глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина оценила уровень инфляции в России.

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