«Мне нравится ваш стиль»: Роза Сябитова поделилась идеями лука для женщин за 50
Телеведущая Роза Сябитова поделилась лукбуками для женщин в возрасте 50+ в своем Instagram-аккаунте. Кроме того, ведущая поинтересовалась у подписчиков, насколько стильно, по их мнению, она одевается для своих лет.
— Я знаю, что, выбирая наряд, важно обращать внимание не только на то, как он подходит по цвету, фасону или к ситуации, но и насколько «вписывается» в мой возраст. То есть критерием стильности женщины является уместность выбранного ею наряда. Вот я и подумала, а насколько стильно я одеваюсь, — написала Сябитова в подписи под фотографией.
Кроме того, звезда заявила, что не хочет входить в ту категорию женщин, которые сзади выглядят «как девушка, а спереди — как бабушка».
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Как одеваться в моём возрасте (женщина за 50+)? Я знаю, что, выбирая наряд, важно обращать внимание не только на то, как он подходит по цвету, фасону или ситуации, но и насколько «вписывается» в мой возраст. То есть критерием стильности женщины является уместность выбранного ею наряда. Вот я и подумала, а насколько стильно я одеваюсь. Не хочется попадать под критерий возрастных женщин, которые сзади девушка, а спереди бабушка. А с другой стороны, не хочется выглядеть старухой. Хочу спросить у вас (со стороны виднее), умею ли я одеваться по возрасту? Фотографии с 1 по 4 – 2008 года, остальные с 2017 года по настоящее время. Кстати, что можно носить женщинам в возрасте 50+? http://syabitovaroza.ru/ #сябитовароза #свахасябитова #советысябитовой #женщиназа50 #50+ #женскаяпсихология #одеждаженщинза50 #возростнаяодежда #стильнаяодежда
Публикация от Роза Сябитова (@syabitova_roza)
Подписчики написали в комментариях, что Роза в свои годы не потеряла чувства стиля: «Роза, вы очень красиво одеваетесь! И стильно, ипо возрасту»; «Мне нравится ваш стиль! И на передаче всегда вы красивая и стильная»; «Два последних костюма — огонь».
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