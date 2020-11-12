Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
«Мне нравится ваш стиль»: Роза Сябитова поделилась идеями лука для женщин за 50
Фото: youtube.com / ЭМПАТИЯ МАНУЧИ

«Мне нравится ваш стиль»: Роза Сябитова поделилась идеями лука для женщин за 50

Захар Чайченко

Звезды

Телеведущая Роза Сябитова поделилась лукбуками для женщин в возрасте 50+ в своем Instagram-аккаунте. Кроме того, ведущая поинтересовалась у подписчиков, насколько стильно, по их мнению, она одевается для своих лет.

— Я знаю, что, выбирая наряд, важно обращать внимание не только на то, как он подходит по цвету, фасону или к ситуации, но и насколько «вписывается» в мой возраст. То есть критерием стильности женщины является уместность выбранного ею наряда. Вот я и подумала, а насколько стильно я одеваюсь, — написала Сябитова в подписи под фотографией.

Кроме того, звезда заявила, что не хочет входить в ту категорию женщин, которые сзади выглядят «как девушка, а спереди — как бабушка».

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Как одеваться в моём возрасте (женщина за 50+)? Я знаю, что, выбирая наряд, важно обращать внимание не только на то, как он подходит по цвету, фасону или ситуации, но и насколько «вписывается» в мой возраст. То есть критерием стильности женщины является уместность выбранного ею наряда. Вот я и подумала, а насколько стильно я одеваюсь. Не хочется попадать под критерий возрастных женщин, которые сзади девушка, а спереди бабушка. А с другой стороны, не хочется выглядеть старухой. Хочу спросить у вас (со стороны виднее), умею ли я одеваться по возрасту? Фотографии с 1 по 4 – 2008 года, остальные с 2017 года по настоящее время. Кстати, что можно носить женщинам в возрасте 50+? http://syabitovaroza.ru/ #сябитовароза #свахасябитова #советысябитовой #женщиназа50 #50+ #женскаяпсихология #одеждаженщинза50 #возростнаяодежда #стильнаяодежда

Публикация от Роза Сябитова (@syabitova_roza)

Подписчики написали в комментариях, что Роза в свои годы не потеряла чувства стиля: «Роза, вы очень красиво одеваетесь! И стильно, ипо возрасту»; «Мне нравится ваш стиль! И на передаче всегда вы красивая и стильная»; «Два последних костюма — огонь».

Читайте также: «Обратная сторона»: Сябитова рассказала, почему сайты знакомств не помогут Корчевникову найти жену

ведущаяРоза Сябитоваведущая программы
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Олег Сыров
Олег Сыров

Драться плохо, но надо

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

«Шенген» не для слабаков

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Куда уж ниже: первые итоги французской дистанционки

Екатерина Федорова
Екатерина Федорова

Незаконный шлагбаум уберут

Александр Мирошников
Александр Мирошников

Бегом прочь от осенней хандры и ковида

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Дональду Трампу пора попрощаться

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Под матрас, в банк или в квартиру: что делать с валютой

Все мнения
О проекте