«Мне нравится ваш стиль»: Роза Сябитова поделилась идеями лука для женщин за 50

Фото: youtube.com / ЭМПАТИЯ МАНУЧИ

Телеведущая Роза Сябитова поделилась лукбуками для женщин в возрасте 50+ в своем Instagram-аккаунте. Кроме того, ведущая поинтересовалась у подписчиков, насколько стильно, по их мнению, она одевается для своих лет.

— Я знаю, что, выбирая наряд, важно обращать внимание не только на то, как он подходит по цвету, фасону или к ситуации, но и насколько «вписывается» в мой возраст. То есть критерием стильности женщины является уместность выбранного ею наряда. Вот я и подумала, а насколько стильно я одеваюсь, — написала Сябитова в подписи под фотографией.

Кроме того, звезда заявила, что не хочет входить в ту категорию женщин, которые сзади выглядят «как девушка, а спереди — как бабушка».

Подписчики написали в комментариях, что Роза в свои годы не потеряла чувства стиля: «Роза, вы очень красиво одеваетесь! И стильно, ипо возрасту»; «Мне нравится ваш стиль! И на передаче всегда вы красивая и стильная»; «Два последних костюма — огонь».

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