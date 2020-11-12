Верховный суд освободил Майкла Калви из-под домашнего ареста

Фото: Кирилл Зыков / Агентство «Москва»

Верховный суд РФ освободил из-под домашнего ареста основателя инвестиционного фонда Baring Vostok американца Майкла Калви, который обвиняется в махинации на 2,5 миллиарда рублей. Об этом сообщает РИА Новости в четверг, 12 ноября.

Отмечается, что суд пришел к выводу о необходимости смягчения меры пресечения.

Напомним, по версии следствия, Калви и его бизнес-партнер Филипп Дельпаль, а также «иные неустановленные лица» убедили акционеров банка «Восточный» проголосовать за сделку об отступном, согласно которой вместо возврата долга кредитной организации были переданы 59,9 процента акций компании Internationl Financial Technology Group. Их оценили в три миллиарда рублей при реальной цене 600 тысяч, полагают следователи.

Однако независимая экспертиза пришла к другим выводам. По словам адвокатов фигурантов дела, рыночная стоимость спорного пакета ценных бумаг составляет не 600 тысяч рублей, а 3,8 миллиарда. Никто из фигурантов дела вину не признает.

Читайте также: Суд отменил арест акций банка «Восточный» по делу Майкла Калви