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Роспотребнадзор не обнаружил коронавирус в московском транспорте
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Роспотребнадзор не обнаружил коронавирус в московском транспорте

Кирилл Николаев

Транспорт

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Москве не обнаружили коронавирусную инфекцию в столичном транспорте. Об этом в четверг, 12 ноября, сообщили в Telegram-канале Департамента транспорта Москвы.

По словам главного врача Московского метрополитена — начальника медицинской службы Веры Жельвис, в метро на контактных поверхностях коронавирус не был обнаружен. Это стало возможным благодаря тому, что в метрополитене увеличена дезинфекция пассажирской зоны и вагонов.

В столичном департаменте транспорта отметили, что число пассажиров в масках в метро составляет почти 100 процентов, а перчатки носят больше 75 процентов.

— Пассажиры, в свою очередь, сознательно относятся к своей безопасности и безопасности других людей и носят маски и перчатки, — отметила Вера Жельвис.

Напомним, что проезд в московском транспорте возможен только в масках и перчатках.

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