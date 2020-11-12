Алина Загитова предстала перед подписчиками в образе самурая

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Алина Загитова предстала перед подписчиками в своем Instagram-аккаунте в образе девушки-самурая, а также призналась, что скучает по Японии.

На видео Загитова примерила самурайский костюм, а также похвасталась огромной самурайской катаной, которая выглядит слишком грозно в руках хрупкой фигуристки. После этого спортсменка продемонстрировала свои навыки владения холодным оружием. Она нанесла два точных удара по стволу бамбука, чем немало удивила японских зрителей.

Известно, что у Алины много фанатов и подписчиков из Страны восходящего солнца. Азиатам полюбилась российская фигуристка, о чем они поспешили написать в комментариях под постом: «Пожалуйста, вернись в Японию; «А мы скучаем по тебе очень сильно, береги себя, солнце»; «Мы тебя любим, возвращайся поскорее».

Напомним, что ранее олимпийская чемпионка по фигурному катанию в одиночном женском разряде Алина Загитова продемонстрировала публике показательный номер, который она готовила для выступления на чемпионате мира 2020 года. Первенство было отменено из-за пандемии коронавирусной инфекции.

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