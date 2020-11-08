Загитова представила зрителям подготовленный к ЧМ-2020 показательный номер

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию в одиночном женском разряде Алина Загитова продемонстрировала публике показательный номер, который готовила для выступления на чемпионате мира 2020 года. Первенство было отменено из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Выступая на шоу «Влюбленные в фигурное катание» в Москве, Загитова показала номер на музыку из мюзикла «Нотр-Дам де Пари», получивший название «Эсмеральда».

Номер поставил хореограф Даниил Глейхенгауз. В программу включены такие элементы, как тройные лутц и флип.

Ранее олимпийский чемпион по фигурному катанию в одиночном мужском разряде Алексей Ягудин оценил шансы Алины Загитовой вернуться в большой спорт.

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