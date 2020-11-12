Cистему QR-кодов введут для посетителей Дома музыки и концертного зала «Зарядье»

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Россия, Москва, улица Варварка, 6с4 Карта всех событий

С 13 ноября для посетителей Московского международного дома музыки вводится регистрация с помощью QR-кода. Об этом сообщили на сайте учреждения.

Отмечается, что с 13 ноября максимальная заполняемость в залах Дома музыки составит 25 процентов. При посещении концертов вводится система электронной регистрации. Инструкция, номер для отправки SMS и QR-код будут размещены при входе в залы.

Соответствующие меры также примут и в концертном зале «Зарядье».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице в связи с ростом заболеваемости коронавирусом вводятся дополнительные ограничения. Они коснутся студентов вузов и колледжей, бизнеса, работы детских досуговых центров. Ограничения в городе будут действовать два месяца — до 15 января 2021 года.

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