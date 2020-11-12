Власти Подмосковья окажут помощь семьям пострадавших из-за прорыва трубы детей

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Власти Подмосковья окажут поддержку семьям детей, которые пострадали из-за прорыва трубы в Дзержинском. Об этом в четверг, 12 ноября, рассказал заместитель главы администрации городского округа Дзержинский Глеб Горскин.

По его словам, глава муниципалитета Людмила Иванова навестила пострадавших детей. Их семьям окажут помощь, в том числе материальную, сообщает РИА Новости.

Напомним, что на Томилинской улице возник прорыв трубы с горячей водой. В тот момент четыре девочки 2008 года рождения переходили дорогу. В результате они получили термические ожоги ног. Детей направили в медицинское учреждение.

Из-за аварии на трубопроводе без отопления и горячей воды остались почти 40 жилых домов и три социально значимых объекта.

Читайте также: Воробьев поручил проконтролировать оказание медпомощи пострадавшим в Дзержинском