Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Власти Подмосковья окажут помощь семьям пострадавших из-за прорыва трубы детей
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Власти Подмосковья окажут помощь семьям пострадавших из-за прорыва трубы детей

Кирилл Николаев

Происшествия

Власти Подмосковья окажут поддержку семьям детей, которые пострадали из-за прорыва трубы в Дзержинском. Об этом в четверг, 12 ноября, рассказал заместитель главы администрации городского округа Дзержинский Глеб Горскин.

По его словам, глава муниципалитета Людмила Иванова навестила пострадавших детей. Их семьям окажут помощь, в том числе материальную, сообщает РИА Новости.

Напомним, что на Томилинской улице возник прорыв трубы с горячей водой. В тот момент четыре девочки 2008 года рождения переходили дорогу. В результате они получили термические ожоги ног. Детей направили в медицинское учреждение.

Из-за аварии на трубопроводе без отопления и горячей воды остались почти 40 жилых домов и три социально значимых объекта.

Читайте также: Воробьев поручил проконтролировать оказание медпомощи пострадавшим в Дзержинском

Московская областьдетипострадавшие
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Хвостик
Сергей Хвостик

Дзюба плох, даже если одет

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

«Шенген» не для слабаков

Олег Сыров
Олег Сыров

Драться плохо, но надо

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Куда уж ниже: первые итоги французской дистанционки

Александр Мирошников
Александр Мирошников

Бегом прочь от осенней хандры и ковида

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Дональду Трампу пора попрощаться

Екатерина Федорова
Екатерина Федорова

Незаконный шлагбаум уберут

Все мнения
О проекте