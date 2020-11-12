Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Воробьев поручил проконтролировать оказание медпомощи пострадавшим в Дзержинском
Фото: Пресс-служба губернатора Московской области / Андрей Жабин

Воробьев поручил проконтролировать оказание медпомощи пострадавшим в Дзержинском

Кирилл Николаев

Происшествия

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил министру здравоохранения региона Светлане Стригунковой проконтролировать оказание медицинской помощи детям, которые пострадали в результате прорыва трубы с горячей водой в Дзержинском. Об этом в четверг, 12 ноября, говорится в Telegram-канале губернатора Подмосковья.

Также Воробьев дал команду главе городского округа Дзержинский Людмиле Ивановой проведать пострадавших ребят. Заместителю председателя правительства Московской области Евгению Хромушину поручено разобраться в причинах случившегося.

Напомним, что на Томилинской улице возник прорыв трубы с горячей водой. В тот момент четыре девочки 2008 года рождения переходили дорогу. В результате они получили термические ожоги ног. Детей направили в медицинское учреждение.

Читайте также: СК организовал проверку после получения детьми ожогов в Дзержинском

Андрей ВоробьевМосковская областьпроверка
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Хвостик
Сергей Хвостик

Дзюба плох, даже если одет

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

«Шенген» не для слабаков

Олег Сыров
Олег Сыров

Драться плохо, но надо

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Куда уж ниже: первые итоги французской дистанционки

Александр Мирошников
Александр Мирошников

Бегом прочь от осенней хандры и ковида

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Дональду Трампу пора попрощаться

Екатерина Федорова
Екатерина Федорова

Незаконный шлагбаум уберут

Все мнения
О проекте