Воробьев поручил проконтролировать оказание медпомощи пострадавшим в Дзержинском

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области / Андрей Жабин

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил министру здравоохранения региона Светлане Стригунковой проконтролировать оказание медицинской помощи детям, которые пострадали в результате прорыва трубы с горячей водой в Дзержинском. Об этом в четверг, 12 ноября, говорится в Telegram-канале губернатора Подмосковья.

Также Воробьев дал команду главе городского округа Дзержинский Людмиле Ивановой проведать пострадавших ребят. Заместителю председателя правительства Московской области Евгению Хромушину поручено разобраться в причинах случившегося.

Напомним, что на Томилинской улице возник прорыв трубы с горячей водой. В тот момент четыре девочки 2008 года рождения переходили дорогу. В результате они получили термические ожоги ног. Детей направили в медицинское учреждение.

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