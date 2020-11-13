«Космическая!»: Алена Хмельницкая опубликовала откровенное фото

Алена Хмельницкая удивила поклонников / Фото: instagram.com/alxmel/

Актриса Алена Хмельницкая опубликовала на своей странице в социальной сети откровенный снимок. На черно-белом фото49-летняя знаменитость позирует в бюстгальтере и пиджаке.

— Ну а когда, если не сейчас? — подписала кадр артистка в Instagram.

Также Хмельницкая пожелала своим подписчикам думать о хорошем и спокойной ночи.

Поклонники были восхищены снимком звезды и осыпали ее комплиментами.

«Очень красиво»; «Космическая!»; «Хороша чертовски..»; «Невероятная», — написали пользователи.

Ранее сообщалось, что фанаты вновь раскритиковали Глюкозу за откровенные снимки. На фото певица позирует на фоне зеленых джунглей.

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