Суд в Пенсильвании удовлетворил иск Трампа о подсчете голосов

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Апелляционный суд в штате Пенсильвания удовлетворил иск штаба действующего президента США Дональда Трампа. Он оспаривает законность подсчета голосов по почте, пишет Philadelphia Inquirer.

По данным издания, спор велся вокруг бюллетеней избирателей, которые не подтвердили свою личность. В Пенсильвании разрешено верифицировать личные данные в течение шести дней после выборов, то есть до 9 ноября. Однако госсекретарь штата Кэти Буквар продлила этот срок до 12 ноября.

Как сообщает Fox, судья-республиканец Мэри Ханна Ливитт заявила, что госсекретарь не имела права менять дедлайн.

Тем не менее победу Трампа в суде считают несущественной — за три лишних дня нельзя было сфабриковать сколько-нибудь значимое количество бюллетеней, полагают журналисты. По информации издания, эти голоса не включили в официальный подсчет, согласно которому демократ и главный оппонент Трампа Джо Байден опережает действующего главу Белого дома на 54 тысячи голосов.

В США 3 ноября состоялись выборы на пост президента страны. В них поучаствовали действующий президент страны Дональд Трамп, кандидат от демократов Джозеф Байден и другие претенденты. Официально результаты выборов до сих пор не подведены, так как из-за пандемии коронавируса часть избирателей голосовала по почте.

Однако Дональд Трамп выступил с заявлением к нации и выразил уверенность в своей победе на выборах «с исторически рекордными цифрами». Байден в свою очередь назвал себя 46-м президентом США и поблагодарил народ за оказанную ему честь.

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