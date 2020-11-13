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Анастасия Ракова: Незрячим людям в Москве оказывается комплексная поддержка
Фото: argumenti.ru

Анастасия Ракова: Незрячим людям в Москве оказывается комплексная поддержка

Юлия Ямпольская

Город

Столица оказывает поддержку незрячим жителям. Об этом в пятницу, 13 ноября, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, город уделяет большое внимание людям с инвалидностью. В столице проживают около 11 тысяч незрячих людей, все они получают комплексную помощь.

— Семьи с детьми могут рассчитывать на социальную и психологическую помощь в семейных центрах. Незрячие дети могут учиться в специализированной школе, получать высшее образование. По желанию можно заниматься творчеством в центрах реабилитации. О старшем поколении заботятся социальные работники. С каждым годом город становится удобнее и доступнее для всех, — уточнила Ракова.

Специально к Международному дню слепых, 13 ноября, Департамент труда и социальной защиты Москвы подготовил тематический лонгрид, где можно узнать о том, как городские ресурсы помогают незрячим жителям столицы жить полноценной жизнью.

Всех горожан с инвалидностью по зрению обеспечивают современными техническими средствами реабилитации (ТСР). Среди них белая трость, тифлотермометры, брайлевские дисплеи и другие. Перемещаться по Москве незрячему человеку помогает собака-поводырь, которую вместе с другими ТСР можно получить через столичный Ресурсный центр для инвалидов.

Благодаря тифлокомментированию, аудиосопровождению и тактильным моделям горожане с нарушениями зрения могут посещать концертные залы, библиотеки и музеи, передает агентство городских новостей «Москва».

Центры занятости в Москве «Моя работа» и «Моя карьера» оказывают поддержку незрячим жителям в трудоустройстве. Карьерные специалисты помогают соискателям в составлении резюме, консультации по вопросам трудоустройства.

Уникальная школа-интернат для обучения и реабилитации слепых № 1 создана, чтобы оказывать помощь незрячим дошкольникам, младшим и старшим учащимся. Тифлопедагоги, психологи и логопеды учат ребят с нарушением зрения ориентироваться в здании, на улице и в общественном транспорте, пользоваться тифлоприборами и жить активной самостоятельной жизнью.

Также центр реабилитации для людей с инвалидностью «Ремесла», Центр социокультурной реабилитации Дианы Гурцкой, традиционный фестиваль «Белая трость» являются площадками, где незрячие люди могут развивать свои таланты, заниматься творчеством и общаться среди единомышленников.

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