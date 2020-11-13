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«Это нормально»: в ВОЗ назвали способ побороть страх перед коронавирусом
Фото: pexels.com / Polina Zimmerman

«Это нормально»: в ВОЗ назвали способ побороть страх перед коронавирусом

Ростислав Зубков

Здоровье

Снизить тревогу от новостей про коронавирус можно, следуя стандартным правилам здорового образа жизни. О правилах борьбы со страхом пандемии рассказали во Всемирной организации здравоохранения.

Преодолеть сомнения и плохое настроение в период распространения инфекции можно за счет хорошего и регулярного питания, занятий спортом и здорового сна. При этом важно отделять работу от отдыха, отмечают в ВОЗ.

— Страх, беспокойство и стресс — это нормальная реакция на воспринимаемые или реальные угрозы, а также иногда, когда мы сталкиваемся с неопределенностью или неизвестностью, — приводит РИА Новости пояснение организации.

При этом людей призывают не отчаиваться настолько, чтобы жизнь сводилась к пагубным пристрастиям — употреблению спиртного, наркотиков и т.п. Все это вместе с финансовыми проблемами и угрозой потери работы из-за кризиса во время пандемии может привести к психическим расстройствам или же их обострению, предупреждают в ВОЗ.

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