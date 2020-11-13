ЦБ отозвал лицензию у московского «Международного коммерческого банка»

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Банк России лишил АО «Международный коммерческий банк» лицензии. Об этом говорится в указе регулятора от 13 ноября.

Согласно документу, кредитная московская организация больше не вправе проводить банковские операции.

Как отметили в ЦБ, вышеуказанный банк нарушал федеральные законы, определяющие работу соответствующих структур, а также нормативные акты Центробанка. В частности, занижалась величина необходимых к формированию резервов на возможные потери.

При этом регулятор в течение года уже не раз принимал меры и вводил ограничения на привлечение денежных средств физлиц.

Кроме того, свыше 70 процентов кредитного портфеля банка составляли некачественные ссуды. Они многократно реструктурировались с целью сокрытия реального уровня просроченной задолженности, подчеркивают в Банке России.

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