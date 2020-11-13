СК предъявил обвинение женщине, пытавшейся продать в Москве новорожденного сына

Фото: АГН «Москва»

Следователи предъявили обвинение украинке, которая пыталась продать своего ребенка за 500 тысяч рублей. Об этом в пятницу, 13 ноября, сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

По ее словам, женщине предъявлено обвинение, предусмотренное частью 2 статьи 127.1 УК РФ («Продажа несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии»). Задержанная сообщила, что хотела продать сына из-за сложной жизненной ситуации.

— Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении нее меры пресечения, связанной с лишением свободы, — приводятся слова Ивановой на сайте СК.

Ранее сообщалось, что 24-летняя жительница Украины договорилась с покупателями встретиться в одном из заведений в районе Тушино, куда и прибыла вместе с младенцем. В ресторане молодую мать ожидала семейная пара. Ребенка, которому не было даже недели от роду, мать оценила в 500 тысяч рублей. После передачи денег женщина пересчитала их, подписала расписку и вручила новорожденного «новым родителям». В это время женщину задержали с поличным.

На данный момент ребенок находится в специализированном детском учреждении под наблюдением врачей.

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