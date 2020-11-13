В Кремле рассказали, кого Россия хочет видеть на посту президента США

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Москве больше импонировал бы такой президент Соединенных Штатов, который был бы настроен улучшить отношения между двумя странами. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

— Мы будем работать с любым президентом, которого выберут сами американцы. Конечно, нам импонировал бы президент, который захочет как-то реанимировать наши двусторонние отношения, — сказал Песков в интервью «RT Россия».

По мнению представителя Кремля, деградация отношений Москвы и Вашингтона — это следствие политики, проводимой администрацией экс-президента США Барака Обамы.

— Было очень много разногласий, которые, наверное, были предтечей для той деградации, которая произошла в наших отношениях во время президентства Трампа, — отметил Песков.

Он добавил, что еще в те времена российский лидер Владимир Путин несколько раз пересекался с Джо Байденом, главным претендентом на пост лидера Америки в настоящее время.

В США 3 ноября состоялись выборы на пост президента страны. В них поучаствовали действующий президент страны Дональд Трамп, кандидат от демократов Джозеф Байден и другие претенденты. Официально результаты выборов до сих пор не подведены, так как из-за пандемии коронавируса часть избирателей голосовала по почте.

Однако Дональд Трамп выступил с заявлением к нации и выразил уверенность в своей победе на выборах «с исторически рекордными цифрами». Байден в свою очередь назвал себя 46-м президентом США и поблагодарил народ за оказанную ему честь.

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