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В Кремле рассказали, кого Россия хочет видеть на посту президента США
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В Кремле рассказали, кого Россия хочет видеть на посту президента США

Ростислав Зубков

Внешняя политика

Москве больше импонировал бы такой президент Соединенных Штатов, который был бы настроен улучшить отношения между двумя странами. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

— Мы будем работать с любым президентом, которого выберут сами американцы. Конечно, нам импонировал бы президент, который захочет как-то реанимировать наши двусторонние отношения, — сказал Песков в интервью «RT Россия».

По мнению представителя Кремля, деградация отношений Москвы и Вашингтона — это следствие политики, проводимой администрацией экс-президента США Барака Обамы.

— Было очень много разногласий, которые, наверное, были предтечей для той деградации, которая произошла в наших отношениях во время президентства Трампа, — отметил Песков.

Он добавил, что еще в те времена российский лидер Владимир Путин несколько раз пересекался с Джо Байденом, главным претендентом на пост лидера Америки в настоящее время.

В США 3 ноября состоялись выборы на пост президента страны. В них поучаствовали действующий президент страны Дональд Трамп, кандидат от демократов Джозеф Байден и другие претенденты. Официально результаты выборов до сих пор не подведены, так как из-за пандемии коронавируса часть избирателей голосовала по почте.

Однако Дональд Трамп выступил с заявлением к нации и выразил уверенность в своей победе на выборах «с исторически рекордными цифрами». Байден в свою очередь назвал себя 46-м президентом США и поблагодарил народ за оказанную ему честь.

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