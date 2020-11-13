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Премия города Москвы в области медицины пройдет в онлайн-формате
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Премия города Москвы в области медицины пройдет в онлайн-формате

Юлия Ямпольская

Город

Торжественная церемония XVIII Премии Москвы в области медицины состоится 13 ноября в 16:00 на площадке международного мультимедийного пресс-центра МИА «Россия сегодня» . В этом году победителей объявят во время масштабной онлайн-трансляции.

Премия города Москвы в области медицины является главным событием столичного здравоохранения. Каждый год на мероприятии собираются представители власти и научного сообщества с целью отметить заслуги врачей, а также подчеркнуть важность их работы.

Первые лица Правительства Москвы, главы Департамента здравоохранения, общественные и научные деятели, народные артисты – все они объединятся в знак благодарности и признательности работникам медицины. На мероприятии наградят авторские коллективы лучших научных проектов по итогам общественного и экспертного голосования.

В 2020 году на соискание премии выдвинули работы, которые стали драйверами трансформации здравоохранения. Размер награды в 2020 году увеличили до 3 миллионов рублей каждой команде-победителю.

Алексей Хрипун, министр Правительства Москвы, глава Департамента здравоохранения Москвы, председатель Экспертного совета по присуждению Премии города Москвы в области медицины, отметил, что премия вручается уже двадцать лет. Ее присуждают за эффективные работы врачей, а также ученых, организаторов в сфере здравоохранения.

— Десятки коллективов ежегодно подают заявки на соискание премии, после чего мы тщательно отбираем лауреатов. Не первый год обсуждение проектов проходит на публичных слушаниях, где выносится решение о победителях в той или иной номинации, — уточнил Хрипун.

Ранее сообщалось, что на премию Москвы в области медицины выдвинули в этом году 95 работ. Отмечается, что на нее претендуют не только столичные госучреждения. Среди участников пять процентов составляют представители бизнеса и 11 процентов — федеральные бюджетные организации.

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