Рекордное число работ выдвинули на премию Москвы в области медицины

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Денис Гришкин

На премию Москвы в области медицины выдвинули в этом году 95 работ, что стало рекордом. Об этом сообщили в научно-исследовательском институте организации здравоохранения и медицинского менеджмента (НИИОЗММ).

В этом году на премию претендуют не только столичные госучреждения. Среди участников пять процентов составляют представители бизнеса и 11 процентов — федеральные бюджетные организации.

— Такой интерес отчасти объясняется тем, что рядом соискателей на конкурс представлены методики терапии новой коронавирусной инфекции, проекты федеральных и частных медорганизаций, находящихся в Москве, — цитирует представителей НИИОЗММ ТАСС.

Победителей определят в том числе с помощью общественного голосования. Оно продлится на сайте НИИ до 1 ноября.

Победителей премии объявят 13 ноября в онлайн-формате.

СПРАВКА «ВМ»

Премию города Москвы в области медицины учредил мэр столицы в 2002 году. Награду присуждают разработкам, которые помогают развивать столичную медицину и улучшать здоровье людей. В 2019 году размер премии увеличился с одного до трех миллионов рублей.

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