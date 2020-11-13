Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Поликлиника на 750 посещений появится на северо-востоке Москвы
Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Поликлиника на 750 посещений появится на северо-востоке Москвы

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Москва, Ленская улица, 21 Карта всех событий

Поликлиника площадью более восьми тысяч квадратных метров появится на северо-востоке столицы. Об этом в пятницу, 13 ноября, сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Он рассказал, что медицинское учреждение будет находиться по адресу улица Ленская, дом 21.

— Здание этой поликлиники — вытянутое, а за счет закругленных углов создается впечатление волны. Этот прием позволил сделать довольно большое здание пластичным и легким для восприятия. Стены будут выполнены в бежевых тонах, с ритмичным остеклением, — уточнил Кузнецов.

Отмечается, что поликлинику разделят на два блока — детский и взрослый. На каждом этаже будет находиться свое отделение. На первом расположат стойки регистрации и помещения дежурного врача. Остальные помещения распределят между специалистами разных направлений. Фасады облицуют плитами из стеклофибробетона.

Ранее сообщалось, что детско-взрослая поликлиника с женской консультацией на 750 посещений в смену появится на Дмитровском шоссе. Общая площадь здания составит около 15 тысяч квадратных метров.

Читайте также: Москвичам рассказали, как поменяются городские поликлиники после ремонта

поликлиникаМосквастроительство
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Самый страшный день в году

Артем Чубар
Артем Чубар

Чем измерить доброту

Сергей Хвостик
Сергей Хвостик

Дзюба плох, даже если одет

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

«Шенген» не для слабаков

Олег Сыров
Олег Сыров

Драться плохо, но надо

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Куда уж ниже: первые итоги французской дистанционки

Александр Мирошников
Александр Мирошников

Бегом прочь от осенней хандры и ковида

Все мнения
О проекте