Поликлиника на 750 посещений появится на северо-востоке Москвы

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Россия, Москва, Ленская улица, 21 Карта всех событий

Поликлиника площадью более восьми тысяч квадратных метров появится на северо-востоке столицы. Об этом в пятницу, 13 ноября, сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Он рассказал, что медицинское учреждение будет находиться по адресу улица Ленская, дом 21.

— Здание этой поликлиники — вытянутое, а за счет закругленных углов создается впечатление волны. Этот прием позволил сделать довольно большое здание пластичным и легким для восприятия. Стены будут выполнены в бежевых тонах, с ритмичным остеклением, — уточнил Кузнецов.

Отмечается, что поликлинику разделят на два блока — детский и взрослый. На каждом этаже будет находиться свое отделение. На первом расположат стойки регистрации и помещения дежурного врача. Остальные помещения распределят между специалистами разных направлений. Фасады облицуют плитами из стеклофибробетона.

Ранее сообщалось, что детско-взрослая поликлиника с женской консультацией на 750 посещений в смену появится на Дмитровском шоссе. Общая площадь здания составит около 15 тысяч квадратных метров.

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