В Кремле назвали причины низкой смертности от коронавируса в России

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Сравнительно низкая смертность от коронавируса в России объясняется тремя факторами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, этому способствуют превентивные меры властей, введенные ограничения и ответственность самих граждан.

— При массовом инфицировании населения наша система здравоохранения лучшим образом может обеспечивать людей защитой, — отметил представитель Кремля в интервью «RT Россия».

Он выразил уверенность в том, что РФ справилась с ковидом лучше, чем США.

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