В Кремле назвали причины низкой смертности от коронавируса в России
Сравнительно низкая смертность от коронавируса в России объясняется тремя факторами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, этому способствуют превентивные меры властей, введенные ограничения и ответственность самих граждан.
— При массовом инфицировании населения наша система здравоохранения лучшим образом может обеспечивать людей защитой, — отметил представитель Кремля в интервью «RT Россия».
Он выразил уверенность в том, что РФ справилась с ковидом лучше, чем США.
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