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Видео спасения кошки в Москве растрогало пользователей Сети
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Видео спасения кошки в Москве растрогало пользователей Сети

Виктория Федотова

Город

В Сети набирает популярность ролик, снятый в Москве владелицей кошки. Женщина показала двух курьеров, которые помогли ей снять животное с дерева.

Автор видео призналась, что в МЧС отказались помочь ей достать любимицу семьи с 12-метрового дерева, местные охранники тоже проигнорировали просьбу о помощи. Кошка убежала во время съемок клипа на ВДНХ.

Видео: Telegram-канал Mash

На кадрах видно, что молодой человек ловко карабкается по дереву, снимает кошку и спускается вниз. Его страхует второй курьер.

Женщина подбадривает курьера и просит его быть осторожнее, рядом с ней находятся двое детей, которые внимательно следят за спасением животного. Видео опубликовано в Telegram-канале Mash.

Ролик облетел соцсети и собрал тысячи просмотров и комментариев.

«Хоть что-то хорошее в этом бедламе»; «Спасибо, конечно! Но без страховки высоко ведь»; «Пацаны ваще котята», комментировали видео пользователи Сети. Многие отметили, что ролик их растрогал.

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