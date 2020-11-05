Французский бульдог стал мэром населенного пункта в США

Фото: Наталья Нечаева, «Вечерняя Москва»

Французского бульдога по кличке Уилбур избрали мэром небольшого населенного пункта Рэббит-Хэш, который находится в штате Кентукки.

— В Рэббит-Хэш в штате Кентукки человек никогда не был мэром, — рассказала хозяйка бульдога Эми Ноланд.

Она отметила, что традиция назначать собаку главой администрации появилась в конце 1990-х годов.

В гонке за место градоначальника Уилбур с большим отрывом обошел бигля Джека Рэббита и золотистого ретривера Поппи. Французский бульдог набрал рекордное число голосов избирателей. Соперники нового мэра, которые заняли второе и третье место, станут его послами.

Три года назад на пост мэра Рэббит-Хэша избрали питбуля Бриннета Паултро. Он смог обойти других кандидатов: осла, кота, курицу и младенца.

Отмечается, что Рэббит-Хэш представляет собой статистически обособленную местность и невключенную территорию. Численность его населения около 500 человек, сообщает New York Post.

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