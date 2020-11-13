Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Опубликовано видео задержания мэра Томска в кабинете
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Опубликовано видео задержания мэра Томска в кабинете

Ростислав Зубков

Происшествия

В Сети появилось видео задержания мэра Томска Ивана Кляйна. Ролик обнародован Следственным комитетом России на странице в социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, как сотрудники ФСБ и следователи заходят в кабинет томского градоначальника, чтобы задержать его. Далее силовики ведут мэра к автомобилю, чиновник идет в наручниках. Затем Кляйна отвозят к другому административному учреждению и заводят внутрь, по всей видимости, для допроса.

Видео: СК РФ

О задержании мэра Томска стало известно утром 13 ноября. Ему вменяют превышение должностных полномочий.

По версии следствия, в 2016 году Кляйн помешал местному бизнесмену получить землю под строительство жилья, поскольку она примыкала к заводу «Томское пиво», которым владеет семейство мэра. По этому факту в отношении градоначальника заведено уголовное дело.

Читайте также: СК предъявил обвинение женщине, пытавшейся продать в Москве новорожденного сына

задержаниеСК РоссииТомск
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Самый страшный день в году

Артем Чубар
Артем Чубар

Чем измерить доброту

Сергей Хвостик
Сергей Хвостик

Дзюба плох, даже если одет

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

«Шенген» не для слабаков

Олег Сыров
Олег Сыров

Драться плохо, но надо

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Куда уж ниже: первые итоги французской дистанционки

Александр Мирошников
Александр Мирошников

Бегом прочь от осенней хандры и ковида

Все мнения
О проекте