Опубликовано видео задержания мэра Томска в кабинете

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В Сети появилось видео задержания мэра Томска Ивана Кляйна. Ролик обнародован Следственным комитетом России на странице в социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, как сотрудники ФСБ и следователи заходят в кабинет томского градоначальника, чтобы задержать его. Далее силовики ведут мэра к автомобилю, чиновник идет в наручниках. Затем Кляйна отвозят к другому административному учреждению и заводят внутрь, по всей видимости, для допроса.

Видео: СК РФ

О задержании мэра Томска стало известно утром 13 ноября. Ему вменяют превышение должностных полномочий.

По версии следствия, в 2016 году Кляйн помешал местному бизнесмену получить землю под строительство жилья, поскольку она примыкала к заводу «Томское пиво», которым владеет семейство мэра. По этому факту в отношении градоначальника заведено уголовное дело.

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