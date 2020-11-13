Китай поздравил Джо Байдена с победой на выборах президента США

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Министерство иностранных дел Китая поздравило Джо Байдена с победой на выборах главы государства в США. Об этом пишет Bloomberg.

— Мы уважаем выбор американского народа и поздравляем мистера Байдена и мисс Харрис (кандидат в вице-президенты США от демократов — прим. «ВМ»), — приводит издание заявление официального представителя МИД КНР Ван Вэньбиня.

Он отметил, что внимание китайского руководства приковано к развитию событий в Америке. Вероятно, имеется ввиду противостояние Байдена и его оппонента, действующего главы Белого дома Дональда Трампа.

Несмотря на то, что официально итоги выборов в США еще не были подведены, в Пекине убеждены, что результат будет определен в рамках американского законодательства.

В США 3 ноября состоялись выборы на пост президента страны. В них поучаствовали действующий президент страны Дональд Трамп, кандидат от демократов Джозеф Байден и другие претенденты. Официально результаты выборов до сих пор не подведены, так как из-за пандемии коронавируса часть избирателей голосовала по почте.

Однако Дональд Трамп выступил с заявлением к нации и выразил уверенность в своей победе на выборах «с исторически рекордными цифрами». Байден в свою очередь назвал себя 46-м президентом США и поблагодарил народ за оказанную ему честь.

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