Один человек погиб и один пострадал в результате ДТП в Подмосковье

Фото: mos.ru / Максим Денисов

Один человек погиб и один пострадал в результате столкновения грузовика с полуприцепом в машину «Фотон», которая затем врезалась в «газель». Об этом в пятницу, 13 ноября, сообщили в пресс-службе ГК МВД России по Московской области.

Там уточнили, что инцидент произошел на Центральной кольцевой дороге в Одинцовском городском округе около 10:50.

— Грузовой автомобиль с полуприцепом совершил наезд на стоявшую на обочине автомашину «Фотон» с последующим ее столкновением с «газелью». В результате ДТП погиб один человек и еще один пострадал, — рассказали в пресс-службе.

По данному факту проводится проверка, обстоятельства происшествия выясняются, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что пять автомобилей столкнулись на проспекте Мира на северо-востоке столицы. Уточняется, что авария произошла около дома на проспекте Мира, 176.

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